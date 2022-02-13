Таблетки от COVID-19 "Молнупиравир": смогут ли киевляне получить препарат бесплатно

Лекарства не будет в аптеках, его будут назначать семейные врачи

"Молнупиравир" пока не планируют реализовывать в аптеках/Фото: REUTERS /Amr Abdallah Dalsh, коллаж: "Сегодня"

Киев ожидает поступление партии лекарства против COVID-19 "Молнупиравир". Распределением препарата занимается Минздрав. В аптеках "Молнупиравир" продаваться не будет.

Об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

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В настоящее время в некоторых аптеках Украины появился препарат от лечения коронавируса "Молнупиравир". Однако покупать его не рекомендуют.

"Это — подделка. В Украине препарат от COVID-19 "Молнупиравир" пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава", — предостерегает киевлян депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевсовета здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.

Депутат подчеркнула, что в первую очередь семейные врачи будут назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания. Это касается больных сахарным диабетом, людей с тяжелыми патологиями и т.д. Лекарство будут выдавать бесплатно.

Вакцинация от COVID-19 детей

Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer. Для этого необходимо обратиться в центры вакцинации. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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"Напомню, что в Украине дети в возрасте от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на середину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте от 12 до 18 лет", – подчеркнула чиновница.

Для вакцинации с собой необходимо иметь:

свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;

идентификационный код;

согласие отца или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).

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