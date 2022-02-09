Які предмети потрібно здати на ЗНО, щоб вступити у 2022 році? Розповідаємо

В Україні затвердили список предметів ЗНО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Абітурієнти в Україні активно готуються до вступу до ВНЗ. У Міністерстві освіти і науки оприлюднили перелік предметів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), результати яких необхідні для вступу на різні спеціальності.

Про це повідомляється на сайті МОН.

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Обов'язковий предмет

Першим предметом для кожної зі спеціальностей є українська мова та література або українська мова.

Успішно здавши ЗНО з української мови та літератури, абітурієнти зможуть вступати на будь-яку бажану спеціальність. Однак важливо зазначити, що результат ЗНО з української мови не можна буде використовувати замість результату з української мови та літератури.

Умови вступу до ВНЗ

Вступаючи на бакалавра, необхідно буде здати ще два конкурсні предмети. Повний список спеціальностей та предметів до них можна переглянути на сайті МОН.

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Тобто першим предметом є українська мова або українська мова та література, а другою пропонується на вибір із переліку других та третіх предметів, зазначених у таблиці.

Якщо абітурієнт вирішує вступати на творчі спеціальності (журналістика, фотограф, актор та інші) потрібно бути готовим до особливого конкурсу, програму якого складає кожен навчальний заклад окремо.

Для тих, хто буде вступати на основі молодшого спеціаліста або професійного молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, необхідно буде отримати результати ЗНО з двох предметів, а також здати професійне випробування у навчальному закладі. Першим предметом, як у двох попередніх випадках, є українська мова або українська мова та література. Другим конкурсним предметом для таких вступників на вибір навчального закладу у разі участі у конкурсі на бюджетні місця буде математика або історія України, а для вступників за контрактом установи можуть запропонувати власний перелік предметів на вибір вступника.

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Результати ЗНО, з якими можна надходити

Вступники можуть використати результати ЗНО 2019-2022 років.

Також було визначено пороговий бал "здав/не здав" для тестів з української мови, української мови та літератури, історії України, біології, географії. У цьому готу встановлено такі порогові тестові бали:

з української мови – 17,

з української мови та літератури – 27,

з історії України – 27,

з біології – 22,

з географії – 24.

Для тих, хто здобував повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мови корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови, що відповідає 10 балам, з української мови та літератури – 19.

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