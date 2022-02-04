Найкращі українські виші: хто потрапив до ТОП-10

Усього було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського увійшов до десятки лідерів серед українських вузів / Фото: Колаж: Сьогодні

У січні 2022 року Національна дослідна рада Іспанії опублікувала рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

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Загалом було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України.

Окрім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщено рейтинги університетів різних країн світу.

Рейтинг українських вишів

До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Сумський державний університет;

Національний авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний університет біоресурсів та природокористування України;

Національний університет „Львівська політехніка";

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".

Що таке Webometrics?

Webometrics – це найбільший академічний рейтинг вищих навчальних закладів, котрий кожні шість місяців пропонує незалежний, об'єктивний, безкоштовний та відкритий рейтинг діяльності університетів з усього світу.

Ініціативу Webometrics розпочала дослідницька група Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.

Нагадаємо, до рейтингу найкращих університетів країн, що розвиваються Європи та Середньої Азії на 2022 рік увійшов 41 університет України.

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