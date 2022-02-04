Найкращі українські виші: хто потрапив до ТОП-10

У січні 2022 року Національна дослідна рада Іспанії опублікувала рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Загалом було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України.
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Окрім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщено рейтинги університетів різних країн світу.
Рейтинг українських вишів
До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Сумський державний університет;
- Національний авіаційний університет;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Національний університет біоресурсів та природокористування України;
- Національний університет „Львівська політехніка";
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".
Що таке Webometrics?
Webometrics – це найбільший академічний рейтинг вищих навчальних закладів, котрий кожні шість місяців пропонує незалежний, об'єктивний, безкоштовний та відкритий рейтинг діяльності університетів з усього світу.
Ініціативу Webometrics розпочала дослідницька група Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.
Нагадаємо, до рейтингу найкращих університетів країн, що розвиваються Європи та Середньої Азії на 2022 рік увійшов 41 університет України.
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