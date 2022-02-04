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СЬОГОДНІ Новини України

Найкращі українські виші: хто потрапив до ТОП-10

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 15:55
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Усього було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського увійшов до десятки лідерів серед українських вузів
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського увійшов до десятки лідерів серед українських вузів / Фото: Колаж: Сьогодні

У січні 2022 року Національна дослідна рада Іспанії опублікувала рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

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Загалом було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України.

Окрім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщено рейтинги університетів різних країн світу.

Рейтинг українських вишів

До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

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  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
  • Сумський державний університет;
  • Національний авіаційний університет;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України;
  • Національний університет „Львівська політехніка";
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".

Що таке Webometrics?

Webometrics – це найбільший академічний рейтинг вищих навчальних закладів, котрий кожні шість місяців пропонує незалежний, об'єктивний, безкоштовний та відкритий рейтинг діяльності університетів з усього світу.

Ініціативу Webometrics розпочала дослідницька група Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.

Нагадаємо, до рейтингу найкращих університетів країн, що розвиваються Європи та Середньої Азії на 2022 рік увійшов 41 університет України.

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