Київ вводить комендантську годину: з якої години починають діяти заборони

Комендантська година триватиме до 7 ранку / Фото: Колаж: Сьогодні

Комендантська година у Києві з сьогоднішнього дня триватиме з 20:00 до 07:00. Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram-каналі.

У цей час пересуватися містом можуть виключно ті, хто має спецперепустку нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Реклама

Перепустки, видані раніше, скасовуються.

Перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки в комендантську годину – суворо заборонено!

Цивільніі особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Реклама

️Під час комендантської години вийти з будинків можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти у найближче укриття.

5-й день війни в Україні

З 28 лютого у Києві закінчилася жорстка комендантська година. З самого ранку біля магазинів почали вишиковуватися величезні черги.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада" повідомив, що магазини будуть відкриватися поступово, тому що за два дні, коли все було закрито, відпрацьовувалась логістика, щоб усе, що можливо, сьогодні доставити до магазинів.

Реклама

Крім того, тепер мародерів розстрілюватимуть не лише у Житомирі , але й у Охтирці. Причому дістанеться і підприємцям, які завищуватимуть ціни на продукти.

Київська міськадміністрація опублікувала режим роботи столичного метрополітену в умовах воєнного стану. На даний момент метро працює у режимі перевезень.

В Україні у складні часи активізувалася чимала кількість мародерів, які грабували квартири та будинки українців. Способи використовуються різноманітні. "Сьогодні" розповіло про деякі з них.