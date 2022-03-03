Кличко розповів про нічні вибухи в Києві: постраждалих немає

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація в Києві складна, але контрольована, хоча вночі було чутно вибухи.

Про це на своїй сторінці в Telegram заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Що відбувається

"Вночі в столиці прогриміло кілька вибухів. Це працювали системи ППО Збройних сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає. Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики сьогодні відновлять", – написав мер.

За його словами, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури столиці.

"Хочу зазначити, що прибирати сміття у місті, розвозити продукти служби можуть до комендантської години. Тобто з 07:00 до 20:00", – вказав Кличко.

Нагадаємо, росіяни завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, але наші військові збили ракету. Як стало відомо, уламки пошкодили велику теплотрасу.

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Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних пошкоджень. Рух поїздів продовжується.

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