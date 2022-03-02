Бомбардування телевежі в Києві: серед загиблих – журналіст

У вівторок російські військові вдарили по телевежі в Києві

Окупанти обстріляли телевежу у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час ракетного удару по Київській телевежі загинув оператор каналу "Київ. Live" Євген Сакун. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колега загиблого Василь Михальчук.

"Вчора під час ракетного удару в телевежу на Дорогожичах загинув наш колега, оператор телеканалу LIVE Євген Сакун. Вічна пам'ять! Колеги, бережіть себе", – написав він.

Обстріл телевежі в Києві

У Києві 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі на Дорогожичах. Внаслідок атаки п'ять людей загинули, ще п'ять отримали поранення. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що після ракетного удару окупантів по вежі в Києві було відновлене цифрове мовлення каналів.

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Окупанти анонсували ракетний удар по Києву

Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що завдасть ударів високоточною зброєю по об'єктах у Києві.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

За словами прокурора, є підстави вважати, що воєнні злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.