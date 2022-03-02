Бомбардировка телевышки в Киеве: среди погибших – журналист

Во вторник российские военные ударили по телевышке в Киеве

Оккупанты обстреляли телевышку в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время ракетного удара по Киевской телебашне погиб оператор канала "Киев.Live" Евгений Сакун. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега погибшего Василий Михальчук.

"Вчера во время ракетного удара в телебашню на Дорогожичах погиб наш коллега, оператор телеканала LIVE Евгений Сакун. Вечная память! Коллеги, берегите себя", – написал он.

Обстрел телевышки в Киеве

В Киеве 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке на Дорогожичах. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после ракетного удара оккупантов по вышке в Киеве было восстановлено цифровое вещание каналов.

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Оккупанты анонсировали ракетный удар по Киеву

Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.