Коли коронавірус в Україні почне відступати? Прогноз від Кузіна

Головний санлікар Ігор Кузін (на фото зліва) дав прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з коронавірусом в Україні справді покращуватиметься. Але така стабілізація відбудеться у кожному регіоні окремо з 12-го дня після визначення червоного рівня епіднебезпеки.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

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Стабілізація COVID-ситуації

За словами Кузіна, Україна перебуває на третьому рівні захворюваності в європейському регіоні.

"Але другий тиждень поспіль у нас середня кількість госпіталізацій із COVID знаходиться практично на однаковому рівні. У середньому – це 5 тис. людина протягом доби госпіталізуються", – пояснив санлікар.

Також за його словами, у МОЗ фіксують, що зараз значно скоротився розрив між госпіталізаціями та виписками.

"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – додав Кузін.

Наприклад, тиждень тому, розрив був 18%, то зараз 6%. Йдеться про те, що необхідність додавання нових місць поступово відпадає. Це певна ознака стабілізації захворюваності, хоч і на високих цифрах.

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Причина стабілізації – введені обмеження

Кузін стверджує, що карантинні обмеження справді допомогли.

"Вже 17 регіонів (інтерв'ю відбулося 12 листопада, – ред.) перейшли на червоний рівень епіднебезпеки. Вони запустили певні обмеження, після чого пішла стабілізація. Але починається вона з 12-го дня після визначення червоного рівня", – пояснив санлікар.

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