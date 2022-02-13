Коли можуть заборонити польоти над Україною? Ми дізналися в "Украерорусі"

Небо над Україною залишається відкритим. / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні жодних обмежень чи введення заборони щодо повітряного простору немає. Всі авіакомпанії, які літають в Україну та з України, безперешкодно здійснюють свої польоти.

Про це в коментарі сайту "Сьогодні" повідомив в. о. директора "Украероруху" Андрій Ярмак.

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Він пояснив, що рішення про виконання польотів ухвалюють безпосередньо самі авіакомпанії.

Коли можуть заборонити польоти над Україною

За словами Ярмака, таке може статися дуже швидко, однак поки що жодних обставин для подібного рішення немає.

"Заборона вводиться безпосередньо залежно від ситуації. Її можна ввести досить оперативно, залежно від обставин. На сьогодні будь-яких обставин для введення заборон немає, тому всі авіакомпанії продовжують виконувати польоти і приймають власні рішення щодо виконання тих чи інших рейсів", – пояснив очільник "Украероруху".

Він також додав, що на сьогодні ситуація контрольована.

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"Немає чинників, крім публікацій в ЗМІ, що можуть спричинити ті чи інші дії. Ситуація контрольована, передбачувана і на різних рівнях відстежується", – зазначив Ярмак.

Про заборону на польоти Sky Up

Глава "Украероруху" пояснив, що авіакомпанія Sky Up ухвалила рішення про скасування польотів сама, очевидно, під впливом лізингодавця літака.

"Ця ситуація на сьогодні також контрольована, і це питання перебуває на контролі керівництва держави. Напрацьовуються деякі алгоритми, які можуть нівелювати подібні ситуації. І дипломатичні, і економічні. Є декілька напрямків, в яких працюють державні установи", – сказав він.

Літаку авіакомпанії Sky Up могли заборонити летіти в Україну через загрозу вторгнення Росії.

"Це більше питання до компанії, що їх страхує. Там на основі своїх оцінок безпеки, наскільки я розумію, прийняли таке рішення. Я не розумію, що саме вплинуло на подібне рішення, адже, за нашими даними, ніяких загроз цивільній авіації у повітряному просторі України немає. Ситуація постійно контролюється", – запевнив Ярмак.

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