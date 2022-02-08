Коли потрібно робити тест на "Омікрон": названо шість нових симптомів – список

Симптоми "Омікрону" виявляються швидше, ніж у інших штамів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Великій Британії виявили шість нових тривалих симптомів нового штаму коронавірусу "Омікрон", який зараз активно розповсюджується по всьому світу, у тому числі й в Україні.

Про це повідомляє Delfi.lt.

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Нові симптоми "Омікрону"

Тест на коронавірус необхідно здати, якщо спостерігаються такі симптоми:

потріскані або запалені губи,

"ковідні пальці" – запалення і висипи на пальцях ніг,

сухість шкіри та висип в області шиї, передній частині грудей та інших ділянках шкіри, куди потрапляє сонячне світло,

висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю,

висип, схожий на кропивницю, яка виглядає як горбки на шкірі,

висип, схожий на обмороження шкіри, – пурпурні або червоні болючі плями.

Всі ці симптоми можуть викликати свербіння.

Які симптоми у тих, хто заразився?

Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, проте експерти виділяють типові симптоми, характерні для штаму "Омікрон". При цьому втрата смаку та запаху при "Омікроні" зустрічається значно рідше, ніж за попередніх штамів.

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Новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

Що виявляють у хворих:

нежить;

головні болі та втома;

рідше – кашель (43,5%);

озноб або тремтіння (30%);

лихоманка (29,4%);

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який досі домінує в Україні. У разі зараження цим штамом також спостерігаються: кашель (43,5%), хрипкий голос (35,7%), озноб або тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

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Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальний кінець.

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