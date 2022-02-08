Когда нужно сдавать тест на "Омикрон": названы шесть новых симптомов – список

Симптомы "Омикрона" проявляются быстрее, чем у других штаммов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании выявили шесть новых длительных симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон", который сейчас активно распространяется по всему миру, в том числе и в Украине.

Об этом сообщает Delfi.lt.

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Новые симптомы "Омикрона"

Тест на коронавирус необходимо сдать, если наблюдаются такие симптомы:

потрескавшиеся или воспаленные губы,

"ковидные пальцы" — воспаления и сыпь на пальцах ног,

сухость кожи и сыпь в области шеи, передней части груди и других участках кожи, куда попадает солнечный свет,

сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу,

сыпь, похожая на крапивницу, которая выглядит как бугорки на коже,

сыпь, похожая на обморожение кожи, — пурпурные или красные болезненные пятна.

Все эти симптомы могут вызывать зуд.

Какие симптомы у заразившихся?

Научные наблюдения за мутациями вируса продолжаются, однако эксперты выделяют типичные симптомы, характерные для штамма "Омикрон". При этом потеря вкуса и запаха при "Омикроне" встречается гораздо реже, чем при предыдущих штаммах.

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Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

Что обнаруживают у заболевших:

насморк;

головные боли и усталость;

реже – кашель (43,5%);

озноб или дрожь (30%);

лихорадка (29,4%);

утрата/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который все еще доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом также наблюдаются: кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т. д.

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Несмотря на то что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальный исход.

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