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Що треба зробити, якщо підхопили COVID-19 – список першочергових дій

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 06:00
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Насамперед потрібно залишитися вдома та зв'язатися зі своїм сімейним лікарем
У випадку зараження потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря.
У випадку зараження потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вирує нова хвиля коронавірусу через поширення ще більш заразного, ніж попередні, штаму "Омікрон".

Сайт "Сьогодні" розповідає, що робити, якщо захворіли на COVID-19.

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Першочерговий алгоритм дій

У разі підозри на захворювання коронавірусом треба зробити наступне:

  • залишитися вдома та не контактувати з іншими людьми,
  • зателефонувати своєму сімейному лікареві та проконсультуватися з ним,
  • описати лікарю симптоми, а також розповісти про останні подорожі або контакти з потенційно інфікованими людьми,
  • дотримуватися рекомендацій лікаря,
  • при невідкладних станах – температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання – набирайте 103.

Кому треба повідомити про хворобу

Якщо ви все ж отримали позитивний результат тесту на COVID-19, повідомте про це людей, з якими мали контакт. У час пандемії — це прояв елементарної відповідальності.

Йдеться про людей, з якими контактували принаймні кілька хвилин за два дні до та як мінімум 10 днів після появи симптомів. Це можуть бути:

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  • люди, з якими живете;
  • друзі та інші члени родини;
  • колеги;
  • колектив вашої дитини — у школі чи дитячому садку;
  • будь-хто інший, з ким ви мали контактували

За яких симптомів слід викликати лікаря?

Не слід зловживати увагою медиків та викликати бригади швидкої за найменшого бажання. Через велику кількість дзвінків хворі, які найбільше потребують допомоги лікаря, можуть просто померти.

Лікарів слід викликати, якщо є такі симптоми:

  • біль у грудній клітці;
  • ознаки дихальної недостатності;
  • сатурація менше 92% (вимірювати пульсоксиметром).

У разі інфікування коронавірусом пацієнт має бути під наглядом свого сімейного лікаря. У телефонному режимі можна повідомляти його про свій стан, зміну перебігу захворювання та погіршення стану. Саме лікар приймає рішення щодо госпіталізації, спираючись на симптоми кожного конкретного хворого.

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