Коли в Україні чекати пік COVID-19: експерти оприлюднили прогноз

В Україні ситуація з коронавірусом ще більше погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні можливий пік коронавірусу протягом першої половини листопада. Тому необхідно нарощувати темпи вакцинації та дотримуватись карантину.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу.

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Подробиці

Ганіченко попередив про високий ризик повторного зростання захворюваності на коронавірус.

"Говорити про стабілізацію ситуації в Україні поки зарано. Ми зможемо говорити про стабілізацію, коли побачимо позитивний тренд протягом двох-трьох тижнів. В Україні можливий пік протягом першої половини листопада. Необхідно нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантину", — заявив фахівець.

Вакцинація стабілізує ситуацію

За словами експерта, однією з причин стабілізації ситуації є збільшення темпів вакцинації.

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"Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки: госпіталізація та рівень смертності припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні. Це дуже необхідно для України зараз, але це не означає, що це перемога, що це вже пікові навантаження на систему охорони здоров'я, пікові значення з виявлених випадків, госпіталізації та смертності", – додав Ганіченко.

Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні

За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

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Минулої доби госпіталізували 5652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8520 людей.