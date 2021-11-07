Когда в Украине ждать пик COVID-19: эксперты обнародовали прогноз

В Украине ситуация с коронавирусом еще больше ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине возможен пик коронавируса в течение первой половины ноября. Поэтому необходимо наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантин.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге.

Реклама

Подробности

Ганиченко предупредил о высоком риске повторного роста заболеваемости коронавирусом.

"Говорить о стабилизации ситуации в Украине пока рано. Сможем говорить о стабилизации, когда увидим положительный тренд в течение двух-трех недель. В Украине возможен пик в течение первой половины ноября. Необходимо наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантин", — заявил специалист.

Вакцинация стабилизирует ситуацию

По словам эксперта, одной из причин стабилизации ситуации является увеличение темпов вакцинации.

Реклама

"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках: госпитализация и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне. Это очень необходимо для Украины сейчас, но это не означает, что это победа, что это уже пиковые нагрузки на систему здравоохранения, пиковые значения по выявленным случаям, госпитализации и смертности", — добавил Ганиченко.

Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине

За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1119, медработников – 195).

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 5652 человека, кроме этого, зафиксировали 449 летальных случаев. Выздоровели 8520 человек.