"Коли повернемося – ми встанемо проти нього": полонений окупант пригрозив Путіну

Розвідники з РФ виступили проти Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовополонений з Росії Володимир Рассказов під час брифінгу захоплених розвідників РФ, який пройшов у Києві, вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

"Наша влада сказала, що тут нібито треба врятувати мирне населення. Хочу сказати громадянам Російської Федерації, щоб вони кидали зброю, залишали свої дислокації та не йшли сюди. Тут перебуває мирне населення, не хочуть війни – тут кожен хоче мирно жити. І також своєму головнокомандувачу хочу сказати, щоб він перестав впливати на Україну своїм терористичним актом, бо коли ми повернемося – ми встанемо проти нього", — сказав російський військовий.

Ще один бранець Олександр Яковчук вибачився, що вони прийшли вбивати українців, та пообіцяв повстати проти російської влади.

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"Своєму керівництву хочу сказати: коли я приїду додому – піду проти своєї влади, проти Путіна за те, що він зробив з українським народом", — сказав він.

На брифінгу російські військові розповідали, як їх уранці 24 лютого підняли та відправили на війну. Повідомляється, що вони втратили БМП, натрапили на село та здалися в полон.

Війна в Україні 9 березня