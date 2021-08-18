Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зростає. Дані за добу

В Україні за останню добу виявили 1447 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 557 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 268 666 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 40 українців (всього – 53 336). Вилікувати вдалося 2 198 220 інфікованих (712 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: t.me/mozofficial

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Зазначимо, що ситуація з коронавірусом погіршується в тому числі і через новий штам "Дельта". Цей варіант вірусу заразніший, а хвороба частіше проходить у важкій формі.

Звідки взявся штам "Дельта"?

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічної прив'язки в назвах вірусів.

Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", південноафриканського – "Бета", а індійського – "Дельта".

Штам спочатку поширювався у межах Індії, а потім перекинувся на інші країни.

Раніше ми повідомляли, що в одеському таборі спалах COVID-19 – захворіло понад 40 дітей.

Також нагадаємо, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: