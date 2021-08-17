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Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіло за добу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
17 серпня, 08:13
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Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 267 219 осіб
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 890 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 473 випадки більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ

Всього інфекцію підтвердили у 2 267 219 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 27 українців (всього – 53 296). Вилікувати вдалося 2 197 508 інфікованих (433 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: t.me/mozofficial
Інфографіка МОЗ. Фото: t.me/mozofficial

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом погіршується в тому числі і через новий штам "Дельта". Цей варіант вірусу заразніший, а хвороба частіше проходить у важкій формі.

Звідки взявся штам "Дельта"?

  • Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічної прив'язки в назвах вірусів.
  • Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", південноафриканського – "Бета", а індійського – "Дельта".
  • Штам спочатку поширювався у межах Індії, а потім перекинувся на інші країни.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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