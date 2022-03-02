Конотоп відмовився здатися окупантам, цивільні самостійно оборонятимуть місто (видео)

Мер Конотопа закликав не здаватися окупантам. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Сумській області мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що російські війська, які зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі чинитимуть опір, то місто накриють артилерією.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Facebook.
Семеніхін виступив перед жителями міста та запитав, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті погодилися.
"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", – сказав Семеніхін.
Ультиматум окупантів
У себе в Facebook Семеніхін розповів, що росіяни запропонували віддати місто під їхній контроль.
"Я сказав "Ідітє на х**!Ви − окупанти". А вони: "Ми − нє окупанти. У нас спєцопєрація. Давайте співпрацювати. Буринь співпрацює". Я кажу, ми співпрацювати не будемо. Вони на 12.00 їдуть до нас. Ми готуємо коктейлі, зброю і воюємо", – додав мер Конотопа.
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