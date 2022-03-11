Коридорів немає. У Сумській ОДА розповіли про ситуацію в області

У Сумській ОДА не планують сьогодні вивозити людей у напрямок Полтави / Фото: Колаж: Сьогодні

"Зелених коридорів" у Сумській області 11 березня не буде. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Ранок 11 березня. Сьогодні у Сумській області "зелених коридорів" немає", – поінформував він.

Ситуація у Сумах

Вивезення людей розпочали 8 березня. Спочатку територію міста залишили іноземні студенти. Загалом евакуація проходила у два етапи.

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10 березня із Сум, Тростянця та Краснопілля виїхали до Полтави понад 20 тисяч людей. "Зеленим коридором" виїхали: 3250 автомобілів (17 500 громадян), 83 автобуси (2510 громадян). 9 березня із Сум у Полтавську область евакуювали понад 43 тисячі людей.

Під Сумами місцева тероборона на 14-й день війни розбила російську техніку, що намагалася пройти в місто.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ.

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У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".