Коридоров нет. В Сумской ОГА рассказали о ситуации в области

В Сумской ОГА не планируют сегодня вывозить людей в направление Полтавы / Фото: Коллаж: Сегодня

"Зеленых коридоров" в Сумской области 11 марта не будет. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Утро 11 марта. Сегодня в Сумской области "зеленых коридоров" нет", – проинформировал он.

Ситуация в Сумах

Вывоз людей начали 8 марта. Сначала территорию города покинули иностранные студенты. В общем эвакуация проходила в два этапа.

Реклама

10 марта из Сум, Тростянца и Краснополья выехали в Полтаву более 20 тысяч человек. По "зеленому коридору" выехали: 3 тыс. 250 автомобилей (17 тыс. 500 граждан), 83 автобуса (2 тыс. 510 граждан). 9 марта из Сум в Полтавскую область эвакуировали более 43 тысяч человек.

Под Сумами местная терроборона на 14-й день войны разбила российскую технику, пытавшуюся пройти в город.

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.