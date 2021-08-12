Коронавірус набирає обертів в Україні. За добу понад 1200 випадків

В Україні за останню добу, 11 серпня, зафіксували 1247 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 125 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

У середу від хвороби померли 24 українці, за весь час вірус забрав життя 53 173 наших громадян. Вилікувати вчора вдалося 1039 людей, усього – 2 194 791.

З початку епідемії коронавірус підтвердили у 2 262 601 людей.

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Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Як змінилася статистика

Влітку в Україні значно зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Протягом цих трьох місяців щодня фіксували приблизно 300-1000 нових хворих. При цьому, за даними МОЗ, у березні і квітні приріст хворих становив від 10 до 20 тисяч.

Зараз же, незважаючи на невелику захворюваність, влада побоюється іншої проблеми – нового штаму "Дельта", який швидко поширюється по світу і вважається більш небезпечним за інші мутації.

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