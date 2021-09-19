За добу в Україні виявили майже 4000 нових випадків коронавіруса

Незважаючи на високі темпи вакцинації, в Україні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 3983 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2251 випадків менше ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 348 381 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померли 46 жителів України (всього – 54 875). Вилікувати вдалося 2 230 852 інфікованих (546 – за останню добу).

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Інформація від МОЗ / Фото: Минздрав

Привілеї для вакцинованих в Україні

Згідно з прийнятими змінами, у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки продовжать працювати навчальні заклади, персонал яких буде мати не менше 80% "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.

При наявності у 80% персоналу і відвідувачів таких сертифікатів зможуть працювати в режимі жовтого рівня громадські заклади, кінотеатри, театри, музеї або інші культурні заклади, спортзали й басейни.

Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади, а також громадські заклади зможуть працювати тільки за умови якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат – тобто всі пройшли повний курс щеплення.

При наявності у українця, який перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або про одужання від COVID-19, він може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми повідомляли, що на початку вересня Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

Також нагадаємо, COVID-сертифікат можна буде роздрукувати з "Дії" найближчим часом.