Коронавірус не відступає. Другий день поспіль в Україні понад 10 тисяч хворих за добу

В Україні продовжують виявляти нові COVID-випадки. / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих дітей 663, медпрацівників – 241.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 656 осіб;
- летальних випадків – 140;
- одужало – 7 285 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1193;
- Вінницька область – 648;
- Волинська область – 168;
- Дніпропетровська область – 427;
- Донецька область – 314;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 278;
- Запорізька область – 175;
- Івано-Франківська область – 880;
- Київська область – 394;
- Кіровоградська область – 71;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 1001;
- Миколаївська область – 193;
- Одеська область – 516;
- Полтавська область – 521;
- Рівненська область – 317;
- Сумська область – 538;
- Тернопільська область – 371;
- Харківська область – 691;
- Херсонська область – 92;
- Хмельницька область – 443;
- Черкаська область – 292;
- Чернівецька область – 409;
- Чернігівська область – 194.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Скоро вони можуть бути і в Україні.
- В Україні різко зросте рівень захворюваності на коронавірус через "Омікрон". Особливістю нової хвилі стане "нашарування" її на "Дельту", що ще не повністю пішла.