Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Коронавірус не відступає. Другий день поспіль в Україні понад 10 тисяч хворих за добу

Інна Собора
14 січня, 08:12
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві та Івано-Франківській області

В Україні продовжують виявляти нові COVID-випадки. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих дітей 663, медпрацівників – 241.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 656 осіб;
  • летальних випадків – 140;
  • одужало – 7 285 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1193;
  • Вінницька область – 648;
  • Волинська область – 168;
  • Дніпропетровська область – 427;
  • Донецька область – 314;
  • Житомирська область – 252;
  • Закарпатська область – 278;
  • Запорізька область – 175;
  • Івано-Франківська область – 880;
  • Київська область – 394;
  • Кіровоградська область – 71;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 1001;
  • Миколаївська область – 193;
  • Одеська область – 516;
  • Полтавська область – 521;
  • Рівненська область – 317;
  • Сумська область – 538;
  • Тернопільська область – 371;
  • Харківська область – 691;
  • Херсонська область – 92;
  • Хмельницька область – 443;
  • Черкаська область – 292;
  • Чернівецька область – 409;
  • Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: