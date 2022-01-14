Коронавірус не відступає. Другий день поспіль в Україні понад 10 тисяч хворих за добу

В Україні продовжують виявляти нові COVID-випадки. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих дітей 663, медпрацівників – 241.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 656 осіб;

летальних випадків – 140;

одужало – 7 285 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1193;

Вінницька область – 648;

Волинська область – 168;

Дніпропетровська область – 427;

Донецька область – 314;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 278;

Запорізька область – 175;

Івано-Франківська область – 880;

Київська область – 394;

Кіровоградська область – 71;

Луганська область – 98;

Львівська область – 1001;

Миколаївська область – 193;

Одеська область – 516;

Полтавська область – 521;

Рівненська область – 317;

Сумська область – 538;

Тернопільська область – 371;

Харківська область – 691;

Херсонська область – 92;

Хмельницька область – 443;

Черкаська область – 292;

Чернівецька область – 409;

Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: