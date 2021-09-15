Коронавірус не відступає. За добу в Україні виявили понад 4600 нових випадків

Коронавірус атакує. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 4640 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1308 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 325 796 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 93 жителя України (всього – 54 550). Вилікувати вдалося 2 225 130 інфікованих (1858 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

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"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.

Також нагадаємо, всі області України, станом на 14 вересня, знаходяться в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.