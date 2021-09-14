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Україна на порозі нової хвилі COVID-19? У МОЗ назвали критичний показник

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 вересня, 19:05
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У МОЗ запевнили, що нині ситуація з коронавірусом у країні контрольована – місця для хворих є
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні ще рано говорити про нову хвилю захворюваності на COVID-19, хоча кількість нових випадків збільшується. Водночас у МОЗ кажуть, що в областях вже фіксують критичний показник – коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Про це головний санлікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами Кузіна, навантаження на систему охорони здоров'я нині під контролем. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем – на 17%, апарати ШВЛ – на 8%.

"Серед багатьох показників, які в нас використовують в умовах адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним", – зазначив санлікар.

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Також він додав, що ВООЗ вимагає, щоб у країнах цей показник був не вище за 3%. Однак тепер тільки 3 з 25 українських регіонів можуть утримувати його на цій позначці.

"Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%", – додав Кузін.

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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