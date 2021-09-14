Украина на пороге новой волны COVID-19? В Минздраве назвали критический показатель

В Украине еще рано говорить о новой волне заболеваемости COVID-19, хотя количество новых случаев увеличивается. При этом в Минздраве говорят, что в областях уже фиксируют критический показатель – коэффициент выявления случаевинфицирования.
Об этом главный санврач Игорь Кузин рассказал в интервью LIGA.net.
По словам Кузина, нагрузка на систему здравоохранения под контролем. Реанимационные кровати заняты на 23%, с кислородом – на 17%, аппараты ИВЛ – на 8%.
"Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, – коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он критический", - отметил санврач.
Он добавил, что ВОЗ требует, чтобы этот показатель в странах был не выше 3%. Однако сейчас только 3 из 25 украинских регионов могут удерживать его на этой отметке.
"Большинство регионов уже перешло отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", – добавил Кузин.
Как защититься от ковида?
По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
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