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Украина на пороге новой волны COVID-19? В Минздраве назвали критический показатель

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 сентября, 19:05
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В Минздраве заверили, что сейчас ситуация с коронавирусом в стране контролируемая – места для больных есть
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине еще рано говорить о новой волне заболеваемости COVID-19, хотя количество новых случаев увеличивается. При этом в Минздраве говорят, что в областях уже фиксируют критический показатель – коэффициент выявления случаевинфицирования.

Об этом главный санврач Игорь Кузин рассказал в интервью LIGA.net.

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По словам Кузина, нагрузка на систему здравоохранения под контролем. Реанимационные кровати заняты на 23%, с кислородом – на 17%, аппараты ИВЛ – на 8%.

"Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, – коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он критический", - отметил санврач.

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Он добавил, что ВОЗ требует, чтобы этот показатель в странах был не выше 3%. Однако сейчас только 3 из 25 украинских регионов могут удерживать его на этой отметке.

"Большинство регионов уже перешло отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", – добавил Кузин.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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