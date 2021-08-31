Коронавірус. В Україні 1356 нових випадків зараження

В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"
За добу 30 серпня в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). Це на 607 випадків більше, ніж вчора.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 470 осіб;
- летальних випадків – 51;
- одужали – 1257 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 236 осіб,
- методом ІФА – 7031 особа,
- експрес-тестами – 17 747 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 286 296 осіб;
- одужали – 2 207 940 чоловік;
- летальних випадків – 53 789;
- проведено ПЛР-тестів – 11 980 323.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.
Як в Україні борються з новим штамом
Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця;
- Також змінено правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.