Коронавирус. В Украине 1356 новых случаев заражения

В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"

За сутки 30 августа в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 75, медработников – 31). Это на 607 случаев больше, чем вчера.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 470 человек;

летальных случаев – 51;

выздоровели – 1257 человек.

Статистика Минздрава. Фото: пресс-служба МОЗ/Facebook

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 21 236 человек,

методом ИФА – 7031 человек,

экспресс-тестами – 17 747 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 2 286 296 человек;

выздоровели – 2 207 940 человек;

летальных случаев – 53 789;

проведен ПЦР-тестов – 11 980 323.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.