Коронавирус. В Украине 1356 новых случаев заражения

В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"
За сутки 30 августа в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 75, медработников – 31). Это на 607 случаев больше, чем вчера.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 470 человек;
- летальных случаев – 51;
- выздоровели – 1257 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 21 236 человек,
- методом ИФА – 7031 человек,
- экспресс-тестами – 17 747 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 286 296 человек;
- выздоровели – 2 207 940 человек;
- летальных случаев – 53 789;
- проведен ПЦР-тестов – 11 980 323.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.
Как в Украине борются с новым штаммом
После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
- Также изменены правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.