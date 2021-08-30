Коронавирус в Украине. В каких областях больше всего случаев за сутки

В воскресенье было больше новых случаев заражения, чем сегодня

В Украине уменьшилось количество пациентов с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"

За сутки 29 августа в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 55, медработников – 6). Это на 1157 случаев меньше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 583 человека;

летальных случаев – 18;

выздоровели – 291 человек.

Статистика МОЗ. Фото: пресс-служба Минздрава

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 9617 человек;

методом ИФА – 1650 человек;

экспресс-тестами – 7391 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 284 940 человек;

выздоровели – 2 206 683 человека;

летальных случаев – 53 738;

проведение ПЦР-тестов – 11 958 965.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.