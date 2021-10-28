Коронавірус в Україні б'є рекорди. За добу зафіксували понад 26 тисяч нових випадків

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 нових випадків COVID-19. Це на 3497 випадки більше, ніж на добу раніше.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 чоловік. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2411711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

Статистика хворих на коронавірусну інфекцію / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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