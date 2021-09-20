Коронавірус. В Україні понад дві тисячі нових випадків зараження

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 2265 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 1718 випадків менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 350 646 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 44 жителі України (всього – 54 919). Вилікувати вдалося 2 231 417 інфікованих (565 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

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"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що в Україні від коронавірусу повністю вакциновані понад 5 млн осіб.

Також нагадаємо, студент із Львівської області помер через кілька годин після щеплення від COVID-19. Йому було всього 19 років.