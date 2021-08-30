Коронавірус в Україні. У яких областях найбільше випадків за добу

В Україні зменшилася кількість пацієнтів з коронавірусів. Колаж "Сьогодні"

За добу 29 серпня в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6). Це на 1157 випадків менше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 583 людини;

летальних випадків – 18;

одужали – 291 людина.

Статистика МОЗ. Фото: прес-служба Міністерства охорони здоров'я

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9617 осіб;

методом ІФА – 1650 осіб;

експрес-тестами – 7391 особа.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіло – 2 284 940 людей;

одужали – 2 206 683 людини;

летальних випадків – 53 738;

проведення ПЛР-тестів – 11 958 965.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;

МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;

Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати нового спалаху COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.