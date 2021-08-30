Коронавирус в Украине. В каких областях больше всего случаев за сутки

В Украине уменьшилось количество пациентов с коронавирусом. Коллаж "Сегодня"
За сутки 29 августа в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 55, медработников – 6). Это на 1157 случаев меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 583 человека;
- летальных случаев – 18;
- выздоровели – 291 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 9617 человек;
- методом ИФА – 1650 человек;
- экспресс-тестами – 7391 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 284 940 человек;
- выздоровели – 2 206 683 человека;
- летальных случаев – 53 738;
- проведение ПЦР-тестов – 11 958 965.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
Как в Украине борются с новым штаммом
После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
- Также изменены правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.