Коронавірус. В Україні 1906 нових випадків зараження

В Україні за останню добу, 28 серпня, виявили 1906 нові випадки зараження коронавірусом. Це на 176 випадків менше, ніж було напередодні (2082).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України .
Крім того, за минулу добу:
- госпіталізовані – 772 людини;
- летальних випадків – 34;
- одужали – 685 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 284 191 людина;
- одужали – 2 206 392;
- летальних випадків – 53 720;
- проведено ПЛР-тестів – 11,94 млн.
Скільки ще триватиме пандемія
За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, пандемія коронавірусу може тривати ще два-п'ять років. Причина в тому, що цей вірус дуже швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.
Але Кузін упевнений, що зупинити пандемію можна. Для цього важливі тільки два чинники:
- поява універсальної вакцини;
- поява універсального методу лікування коронавірусної хвороби.
Також раніше ми писали:
- Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді цього року. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузин.
- А ось скасування масочного режиму в Україні поки не планують . Українці будуть носити маски до завершення пандемії коронавірусу.
- Тим часом у Вінниці за вакцинацію можна отримати машину . Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцінуйся. Збережи життя" – жителі, які двічі прищеплювалися проти коронавірусу зможуть поборотися за головний приз.