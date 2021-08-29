Коронавірус. В Україні 1906 нових випадків зараження

COVID-19 трохи зменшив оберти. У суботу було менше нових випадків зараження, ніж вдень раніше

У країні знову зростає кількість хворих на COVID-19/Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 28 серпня, виявили 1906 нові випадки зараження коронавірусом. Це на 176 випадків менше, ніж було напередодні (2082).

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України .

Крім того, за минулу добу:

госпіталізовані – 772 людини;

летальних випадків – 34;

одужали – 685 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 284 191 людина;

одужали – 2 206 392;

летальних випадків – 53 720;

проведено ПЛР-тестів – 11,94 млн.

Скільки ще триватиме пандемія

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, пандемія коронавірусу може тривати ще два-п'ять років. Причина в тому, що цей вірус дуже швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

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Але Кузін упевнений, що зупинити пандемію можна. Для цього важливі тільки два чинники:

поява універсальної вакцини;

поява універсального методу лікування коронавірусної хвороби.