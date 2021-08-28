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Коронавірус почав наступ. Скільки людей в Україні захворіли за добу

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 08:18
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Всього за час пандемії коронавірусна хвороба торкнулася майже трьох мільйонів українців
МОЗ оновив дані про захворюваність коронавірусів / Фото: колаж "Сьогодні"
МОЗ оновив дані про захворюваність коронавірусів / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні виявили 2 082 нових випадки коронавірусу за останню добу, 27 серпня. Це на 50 випадків більше, ніж зареєстровані напередодні 2032.

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 708 людей;
  • летальних випадків – 54;
  • одужали – 1025 людей.

Захворюваність на COVID-19 зростає
Захворюваність на COVID-19 зростає / Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2,88 млн людей;
  • одужали – 2,2 млн;
  • летальних випадків – 53 686;
  • проведено ПЛР-тестів – 11,9 млн.

Скільки триватиме пандемія

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин підрахував, що пандемія коронавірусу може тривати ще два-п'ять років. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

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За словами Кузіна, зупинити пандемію може тільки два фактори:

  • поява універсальної вакцини;
  • поява універсального методу лікування коронавірусної хвороби.

Детальніше про нові мутації коронавірусу дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Крім того, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьої дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.

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