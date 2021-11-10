Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 23 тис. нових випадків

Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадкиCOVID-19. Дітей захворіло 1539, медпрацівників – 529.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 5696 людей, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 осіб.

Дані щодо захворюваності / Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 130 772 особи, а померли 74 206 людей.

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозуютьна кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Ймовірно, найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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