Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Коронавірус. В Україні за добу виявили понад 31 тис. хворих

Валентина Шаповал
16 лютого, 09:13
В Україні за 15 лютого від коронавірусної інфекції вилікувалися 27 684 особи

В Україні стабілізується ситуація з COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них – 2 872 дитини та 992 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Також минулої доби:

  • госпіталізували – 3640 осіб;
  • летальних наслідків – 310;
  • вилікувалися – 27 684 особи.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 4378;
  • Вінницька область – 667;
  • Волинська область – 1012;
  • Дніпропетровська область – 1952;
  • Донецька область -1757;
  • Житомирська область – 957;
  • Закарпатська область – 492;
  • Запорізька область -1597;
  • Івано-Франківська область – 542;
  • Київська область – 1259;
  • Кіровоградська область – 541;
  • Луганська область – 738;
  • Львівська область – 919;
  • Миколаївська область – 928;
  • Одеська область – 2847;
  • Полтавська область – 1523;
  • Рівненська область – 1007;
  • Сумська область – 1159;
  • Тернопільська область – 624;
  • Харківська область – 1765;
  • Херсонська область – 785;
  • Хмельницька область – 1439;
  • Черкаська область – 1112;
  • Чернівецька область – 429;
  • Чернігівська область – 1084.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: