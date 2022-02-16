Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили более 31 тыс. больных

В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
За сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировали 31 513 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них – 2 872 ребенка и 992 медработника.
Об этом сообщает Минздрав.
Также за прошлые сутки:
- госпитализировали – 3 640 человек;
- летальных исходов – 310;
- вылечились – 27 684 человека.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 4378;
- Винницкая область – 667;
- Волынская область – 1012;
- Днепропетровская область – 1952;
- Донецкая область –1757;
- Житомирская область – 957;
- Закарпатская область – 492;
- Запорожская область –1597;
- Ивано-Франковская область – 542;
- Киевская область – 1259;
- Кировоградская область – 541;
- Луганская область – 738;
- Львовская область – 919;
- Николаевская область – 928;
- Одесская область – 2847;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область – 1007;
- Сумская область – 1159;
- Тернопольская область – 624;
- Харьковская область – 1765;
- Херсонская область – 785;
- Хмельницкая область – 1439;
- Черкасская область – 1112;
- Черновицкая область – 429;
- Черниговская область – 1084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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