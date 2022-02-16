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Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили более 31 тыс. больных

Валентина Шаповал
16 февраля, 09:13
В Украине за 15 февраля от коронавирусной инфекции вылечились 27 684 человека

В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

За сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировали 31 513 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них – 2 872 ребенка и 992 медработника.

Об этом сообщает Минздрав.

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализировали – 3 640 человек;
  • летальных исходов – 310;
  • вылечились – 27 684 человека.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 4378;
  • Винницкая область – 667;
  • Волынская область – 1012;
  • Днепропетровская область – 1952;
  • Донецкая область –1757;
  • Житомирская область – 957;
  • Закарпатская область – 492;
  • Запорожская область –1597;
  • Ивано-Франковская область – 542;
  • Киевская область – 1259;
  • Кировоградская область – 541;
  • Луганская область – 738;
  • Львовская область – 919;
  • Николаевская область – 928;
  • Одесская область – 2847;
  • Полтавская область – 1523;
  • Ровенская область – 1007;
  • Сумская область – 1159;
  • Тернопольская область – 624;
  • Харьковская область – 1765;
  • Херсонская область – 785;
  • Хмельницкая область – 1439;
  • Черкасская область – 1112;
  • Черновицкая область – 429;
  • Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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