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Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 тисячі нових хворих

Інна Собора
13 грудня, 08:11
Серед них 377 дітей та 37 медпрацівників

Кількість хворих за вихідні значно зменишилася / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж попередньої доби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Крім того, вчора унаслідок коронавірусу:

  • госпіталізовано – 1456 людей;

  • летальних випадків – 188;
  • одужало – 9966 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 570;
  • Вінницька область – 120;
  • Волинська область – 310;
  • Дніпропетровська область – 283;
  • Донецька область – 107;
  • Житомирська область – 189;
  • Закарпатська область – 111;
  • Запорізька область – 130;
  • Івано-Франківська область – 146;
  • Київська область – 160;
  • Кіровоградська область – 125;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 186;
  • Миколаївська область – 236;
  • Одеська область – 394;
  • Полтавська область – 201;
  • Рівненська область – 57;
  • Сумська область – 76;
  • Тернопільська область – 107;
  • Харківська область – 140;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 86;
  • Черкаська область – 225;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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