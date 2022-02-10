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Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 41 тисячу нових хворих

Інна Собора
10 лютого, 08:11
Найбільше нових випадків в Одеській області – майже 4 тисячі

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 9 лютого, в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, що на 3 тисячі більше, ніж добу тому.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих 3486 дітей та 1101 медпрацівник.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4128 осіб;
  • летальних випадків – 280;
  • одужало – 16 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 людина. Померли від коронавірусу 102 167 людей.

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Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 3880;
  • Вінницька область – 1001;
  • Волинська область – 1118;
  • Дніпропетровська область – 2420;
  • Донецька область – 1545;
  • Житомирська область – 2602;
  • Закарпатська область – 928;
  • Запорізька область – 1423;
  • Івано-Франківська область – 1441;
  • Київська область – 1373;
  • Кіровоградська область – 494;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 2280;
  • Миколаївська область – 957;
  • Одеська область – 3918;
  • Полтавська область – 1523;
  • Рівненська область – 1917;
  • Сумська область – 1471;
  • Тернопільська область – 1379;
  • Харківська область – 2016;
  • Херсонська область – 1373;
  • Хмельницька область – 2109;
  • Черкаська область – 1232;
  • Чернівецька область – 1062;
  • Чернігівська область – 1476.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

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