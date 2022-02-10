Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 41 тисячу нових хворих

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 9 лютого, в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, що на 3 тисячі більше, ніж добу тому.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих 3486 дітей та 1101 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4128 осіб;

летальних випадків – 280;

одужало – 16 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 людина. Померли від коронавірусу 102 167 людей.

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Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

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