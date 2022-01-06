Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 6 тис. нових випадків

В країні продовжують фіксувати нові випадки вірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 5 січня в Україні зафіксували 6632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 240, медпрацівників – 182.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 2028 чоловік;
- летальних наслідків – 187;
- одужало – 9 121 чоловік.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 689 291 чоловік;
- одужало – 3 500 914 чоловік;
- летальних наслідків – 96 896;
- проведено ПЛР-тестування – 16 898 750.
Одужало за час пандемії 3 500 914 людина / Фото: Минздрав
Вакцинація в Україні
За добу 104 844 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29997 чоловік, другу дозу – 70164 особи, додаткову дозу отримали 643 особи, бустерну дозу – 4040 чоловік.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 особи, з них отримали першу дозу – 14 78 319 чоловік, отримали дві дози – 13 905 862 особи, отримали додаткову дозу – 5 399 чоловік, бустерну дозу – 11 596 чоловік. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.
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