Коронавірус. За добу захворіло майже 25 тисяч українців

Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1550, медпрацівників – 529.
Минулої доби госпіталізували 4778 людей, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 людей.
Дані за останню добу / Фото: Минздрав
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.