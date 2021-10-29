Коронавірус в Україні. За добу зафіксували понад 26 тисяч нових випадків

Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

Статистика щодо захворюваності та вакцинування / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності наCOVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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