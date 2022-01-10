Коронавірус в Україні. За добу зафіксували ще майже 2 тисячі нових хворих

Здолали хворобу понад 3,5 тисяч людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

​За минулу добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них дітей – 94, медпрацівників – 41.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 064 людини;

летальних випадків – 86;

одужало – 3 517 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 398;

Вінницька область – 74;

Волинська область – 48;

Дніпропетровська область – 49;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 43;

Закарпатська область – 61;

Запорізька область – 19;

Івано-Франківська область – 77;

Київська область – 135;

Кіровоградська область – 50;

Луганська область – 13;

Львівська область – 130;

Миколаївська область – 36;

Одеська область – 113;

Полтавська область – 109;

Рівненська область – 31;

Сумська область – 102;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 12;

Хмельницька область – 14;

Черкаська область – 83;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 25.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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