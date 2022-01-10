Коронавірус в Україні. За добу зафіксували ще майже 2 тисячі нових хворих

Здолали хворобу понад 3,5 тисяч людей. / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них дітей – 94, медпрацівників – 41.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 064 людини;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 3 517 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 398;
- Вінницька область – 74;
- Волинська область – 48;
- Дніпропетровська область – 49;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 43;
- Закарпатська область – 61;
- Запорізька область – 19;
- Івано-Франківська область – 77;
- Київська область – 135;
- Кіровоградська область – 50;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 130;
- Миколаївська область – 36;
- Одеська область – 113;
- Полтавська область – 109;
- Рівненська область – 31;
- Сумська область – 102;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 12;
- Хмельницька область – 14;
- Черкаська область – 83;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 25.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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