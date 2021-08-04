Коротко і по суті. Як ветеран АТО Прохнич захопив Кабмін з гранатою і що з ним зараз

Вранці 4 серпня ветеран війни на Донбасі прийшов у Кабмін з гранатою і погрожував вибухом

Ветеран АТО Володимир Прохнич затриманий після того, як з погрозами зайшов до Кабінету міністрів з гранатою / Колаж "Сегодня"

Вранці невідомий чоловік прийшов до Кабінету міністрів України, дістав бойову гранату і погрожував її підірвати. Через кілька годин він здався правоохоронцям і був доставлений до Печерського відділення поліції міста Києва. Нападником виявився ветеран АТО Володимир Прохнич.

"Сьогодні" розповідає коротко найважливіше про надзвичайну подію в урядовому кварталі.

"Живим не піду!"

Колишній АТОшник загрожує підірвати гранату у будівлі уряду. Колаж "Сьогодні"

Пройшовши в будівлю Кабінету міністрів, нападник заявив, що він сапер у минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок – ні.

"Це захоплення будівлі, у мене бойова граната, прибирайте людей!" – кричав зловмисник.

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Пізніше в поліції повідомили, що вибуховий пристрій чоловік дістав з кишені відразу після того, як увійшов в урядову будівлю о 10 годині ранку. Потім пішли погрози про вибух у будівлі Кабінету міністрів.

Ветеран АТО

Через кілька хвилин депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко написав у себе в Фейсбуці, що це їх ветеран Володимир Прохнич.

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У коментарі "Сьегогодні" Головенко зазначив, що, можливо, у нього, як у ветерана, було звернення до Кабміну, на яке він отримав відмову.

"Я знаю цю людину, його звуть Володимир, він ветеран-АТОшник. Йому близько 40 років, він живе в Ірпені. Чому прийшов у Кабмін? Можливо, у нього, як у ветерана, було звернення до Кабміну, на яке він отримав відмову", – сказав депутат.

Початок спецоперації

Приблизно об 11 годині Національна поліція почала спеціальну операцію зі знешкодження Прохнича. На першому поверсі всередині будівлі, недалеко від входу, правоохоронці вели з ним переговори і просили припинити погрожувати гранатою.

Одночасно готувалися інші варіанти звільнення Кабміну. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Затримання

Через півгодини поліція повідомила, що ветеран АТО Володимир Прохнич здався і виведений з будівлі. Правоохоронцям не довелося застосовувати проти нього силу.

Ветерану АТО Володимиру Прохничу шукають адвоката/Колаж "Сьогодні"

Допомогу в безкровному вирішенні ситуації надав друг Прохнича волонтер Василь Алексюк. Він зміг знайти слова, щоб ветеран здався "без бою". За словами Алексюка, у колишнього військового були проблеми з житлом і його організація не раз надавала Василю допомогу.

"Це людина, яка має дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. З огляду на його поранення і його побутовий рівень життя, можливо, десь у людини зіграло, що він порушив закон", – сказав журналістам Алексюк.

Після затримання

Глава Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці відкрили чотири статті за фактом захоплення ветераном АТО Кабінету міністрів. Прохничу загрожує до 15 років в'язниці.

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Як повідомило джерело "Сьогодні" в поліції, під час допиту затриманий сказав фразу: "Набридло життя". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".

Друзі шукають адвоката для захоплювача Кабміну

Друзі Прохнича оголосили пошук адвокатів. Через пару годин на його сторінці у Фейсбуці було опубліковано, що сильна адвокатська команда вже є.

Психологічний стан

Слідство призначило Прохничу психіатричну експертизу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду. Але хочу підкреслити, що ніхто не має права порушувати закон, навіть якщо він є ветераном і захисником України", – написав Монастирський.

Друзі Прохнича пізніше написали, що Володимира оглянули лікарі. Його моральний стан дуже важкий.

Друзі кажуть, що Прохнич перебуває у важкому моральному стані

Всі подробиці у спецтемі Ветеран АТО з гранатою в Кабміні.