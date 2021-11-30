"Червону зону" готові залишити 6 областей: скільки ще чекати

Ситуація в регіонах стабілізується / Фото: Колаж: Сьогодні

Шість областей уже не мають жодної ознаки "червоної зони" епідемічної небезпека розповсюдження коронавірусу, хоча все ще залишаються "червоними". Крім цього, є 10 регіонів, які перевищують рівень госпіталізації

Про це повідомив на онлайн-брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

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"Зараз є 6 регіонів, які готові вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Але комісія ТЕБ та НС ці регіони не виводить. Потенційно причиною може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів або обмежень" , – заявив він.

За його словами, рішення щодо виходу регіонів із "червоної зони" залежатиме від того, коли збиратиметься комісія ТЕБ та НС.

"Але те, що регіони найближчим часом мають виходити, то це вже має статися, якщо не буде якихось кардинальних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з "червоного" рівня"" , – повідомив експерт.

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Київ, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області вже не мають жодної ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Згідно з таблицею МОЗ, у цих регіонах прийшли в норму такі показники:

завантаженість ліжок із киснем;

рівень госпіталізацій та його динаміка;

рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування

З такими показниками регіони можна перевести у "жовту зону".

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

м. Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева зона"

Полтавська,

Закарпатська.

"Жовта зона"

Тернопільська,

Кіровоградська,

Чернівецька,

Харківська .

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