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"Червоних" більше немає: в Україні оновили зони карантину – список

Юлія Гаврилюк
30 грудня, 10:44
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідемічної ситуації у країні

COVID-ситуація покращилась / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні всі області перейшли у "жовту зону" карантину. У всіх регіонах стабілізувалися COVID-показники.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинна зона

"Жовта"

  • Київ,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська (області).

Обмеження у "жовтій зоні"

Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Згідно з ними, відвідувати громадські заклади в "жовтій зоні" можуть тільки люди, вакциновані принаймні однією дозою COVID-вакцини, які мають COVID-сертифікат або довідку про щеплення. Підійдуть також інші ковідні документи – негативний тест на COVID-19, що діє 72 години, або сертифікат про одужання.

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Працівники ресторанів, спортзалів, готелів також повинні мати принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

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