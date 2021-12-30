"Червоних" більше немає: в Україні оновили зони карантину – список

COVID-ситуація покращилась / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні всі області перейшли у "жовту зону" карантину. У всіх регіонах стабілізувалися COVID-показники.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинна зона
"Жовта"
- Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська (області).
Обмеження у "жовтій зоні"
Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Згідно з ними, відвідувати громадські заклади в "жовтій зоні" можуть тільки люди, вакциновані принаймні однією дозою COVID-вакцини, які мають COVID-сертифікат або довідку про щеплення. Підійдуть також інші ковідні документи – негативний тест на COVID-19, що діє 72 години, або сертифікат про одужання.
Працівники ресторанів, спортзалів, готелів також повинні мати принаймні одне щеплення проти коронавірусу.
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