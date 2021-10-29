"Куди зараз? У Моршин". Розповідаємо, як місто встигло досягти колективного імунітету до піку COVID-19

У Моршині вакцинували більшість дорослого населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки що Моршин переносить пік коронавірусу у легкій формі, вся країна захоплюється прикладом невеликого містечка у Львівській області. Справа в тому, що там вакцинували 74% дорослого населення і це кардинально змінило ситуацію із захворюванням на коронавірус у місті.

Сайт "Сьогодні" вирішив ще раз нагадати позитивну історію поки що єдиного міста в Україні з колективним імунітетом від коронавірусу та зібрати реакції соцмереж на цей експеримент.

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Що це за місто?

Моршин – дуже популярний курорт в Україні. Розташований у Стрийському районі Львівської області на Прикарпатті. Це один із найкращих та перспективних бальнеологічних курортів в Україні. Там використовують води із трьох мінеральних джерел. Хімічний склад та рівень мінералізації кожної суттєво відрізняються.

У місті є багато санаторіїв, готелів та медичних центрів. Туди їдуть відпочивати та лікуватися десятки тисяч людей щороку.

Як вдалося вакцинувати стільки людей?

Справа в тому, що у квітні, коли до країни привезли найперші вакцини від коронавірусу, уряд вирішив організувати пілотний проєкт із вакцинації дорослого населення. Для цього обрали Моршин.

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З того часу там жодного випадку ковід-госпіталізації. І хоча люди все одно хворіють, але переносять коронавірус у легкій формі. Завозять хворобу і туристи, і люди, котрі приїжджають на лікування, адже місто не ізольоване (таких планів немає).

Переконати місцеве населення вакцинуватися вдалося за рахунок того, що місто невелике. Усі чиновники, лікарі вакцинувалися та показали приклад. В результаті вакцинували вже 74% людей.

"Самі медики переконували своїх пацієнтів по телефонах, кількома дзвінками. Це заслуга медиків. Ми виготовляли білборди, ролики, ставили намети, тобто спілкувалися з людьми", – розповів мер міста Руслан Ільницький.

Соцмережі жартують та захоплюються

У соцмережах за кілька останніх днів промайнула справжня хвиля мемів про Моршина. Жартують здебільшого з того, що потрібно терміново переїхати до міста. Адже там колективний імунітет та немає так званих антивакцинаторів, які не хочуть робити щеплення від коронавірусу.

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