"Куда сейчас? В Моршин". Рассказываем, как город успел достигнуть коллективного иммунитета к пику COVID-19

В Моршине вакцинировали большинство взрослого населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Моршин переносит пик коронавируса в легкой форме, вся страна восхищается примером небольшого городка во Львовской области. Дело в том, что там вакцинировали 74% взрослого населения и это кардинально изменило ситуацию с заболеванием коронавирусом в городе.

Сайт "Сегодня" решил еще раз напомнить положительную историю пока единственного города в Украине с коллективным иммунитетом от коронавируса и собрать реакции соцсетей на этот эксперимент.

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Что это вообще за город?

Моршин – очень популярный курорт в Украине. Расположен в Стрыйском районе Львовской области Украины на Прикарпатье. Это один из лучших и перспективных бальнеологических курортов в Украине. Там используют воды из трех минеральных источников. Химический состав и уровень минерализации каждой существенно отличаются.

В городе есть много санаториев, гостиниц и медицинских центров. Туда едут отдыхать и лечится десятки тысяч людей ежегодно.

Как удалось вакцинировать столько людей?

Дело в том, что в апреле, когда в страну привезли самые первые вакцины от коронавируса, правительство решило организовать пилотный проект по вакцинации взрослого населения. Для этого выбрали Моршин.

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С того времени там ни одного случая ковид-госпитализации. И хотя люди все равно болеют, но переносят коронавирус в легкой форме. Завозят болезнь и туристы, и люди, которые приезжают на лечение, ведь город не изолирован (таких планов нет).

Убедить местное население вакцинироваться удалось за счет того, что город небольшой. Все чиновники, врачи вакцинировались и показали пример. В результате вакцинировали уже 74% людей.

"Сами медики убеждали своих пациентов по телефонам, несколькими обзвонами. Это заслуга медиков. Мы изготовляли билборды, ролики, ставили палатки, то есть коммуницировали с людьми", – рассказал мэр города Руслан Ильницкий.

Соцсети шутят и восхищаются

В соцсетях за несколько последних дней пронеслась настоящая волна мэмов о Моршине. Шутят в основном над тем, что нужно срочно переехать в город. Ведь там коллективный иммунитет и нет так называемых антивакцинаторов, которые не хотят делать прививки от коронавируса.

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