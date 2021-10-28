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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19? В Минздраве ответили

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
28 октября, 20:15
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В Украине продолжается вакцинация
В Украине продолжается вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав утвердил перечень из 16 противопоказаний для вакцинации против коронавируса. Украинцы в определенных условиях смогут получить от врача официальную справку, что им нельзя делать прививки.

Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Отмечается, что справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок).

Также может быть показана вакцинация с предостережением, если врач принимает решение исходя из баланса преимуществ над рисками. Врачи будут учитывать, опасны ли для человека все вакцины, или же можно сделать прививку какой-то определенной вакциной.

Радуцкий привел пример, что людям с тромбозами нельзя колоть АstraZeneca "и некоторые другие".

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"Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью", – написал он.

Кто определяет, можно вакцинироваться или нет?

Радуцкий подчеркнул, что такие решение принимает только врач, исходя из диагноза пациента и списка Минздрава.

"Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно решать, является ли ваш диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа вакцинации!", - призвал он.

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Справки о противопоказаниях прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, всего 1% населения нельзя делать прививку.

Как это поможет?

Согласно постановлению правительства, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащие и педагоги без прививки. Наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу.

Данные о таких пациентах будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".

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