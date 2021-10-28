Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19? В Минздраве ответили

Минздрав утвердил перечень из 16 противопоказаний для вакцинации против коронавируса. Украинцы в определенных условиях смогут получить от врача официальную справку, что им нельзя делать прививки.
Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Отмечается, что справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок).
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Также может быть показана вакцинация с предостережением, если врач принимает решение исходя из баланса преимуществ над рисками. Врачи будут учитывать, опасны ли для человека все вакцины, или же можно сделать прививку какой-то определенной вакциной.
Радуцкий привел пример, что людям с тромбозами нельзя колоть АstraZeneca "и некоторые другие".
"Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью", – написал он.
Кто определяет, можно вакцинироваться или нет?
Радуцкий подчеркнул, что такие решение принимает только врач, исходя из диагноза пациента и списка Минздрава.
"Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно решать, является ли ваш диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа вакцинации!", - призвал он.
Справки о противопоказаниях прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, всего 1% населения нельзя делать прививку.
Как это поможет?
Согласно постановлению правительства, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащие и педагоги без прививки. Наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу.
Данные о таких пациентах будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".
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